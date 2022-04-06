Как лечение рака влияет на питание
Исследователи обнаружили, что живущие со злокачественными новообразованиями люди довольно часто сталкиваются с различными проблемами, связанными с питанием и работой желудочно-кишечной системы. Порой они бывают довольно мучительными и длительными.
Лечение рака требует использование радиации, а также мощных лекарств. Всё это приводит к серьезным расстройствам в питании и работе желудочно-кишечной системы, как показало исследование ученых из Drexel University. К этим нарушениям относят изменения вкуса и запаха, диарею, потерю аппетита или боль во время приема пищи.
Авторы исследования изучали состояние здоровья различных лиц с опухолями и расспрашивали их родственников о том, что ощущают эти пациенты. Учёных интересовало, как пациенты пытаются справляться с побочными эффектами, и насколько сильно изменилось их питание, а также предпочтения в пище. В сферу их внимания вошли лица, живущие с опухолями и проходящие через активное лечение рака, а также те, кто за ними ухаживал.
Исследователи пришли к выводу, что целая спираль побочных эффектов из-за лечения рака может приводить к серьезным желудочно-кишечным расстройствам и нарушениям в приёме пищи. А из-за этого пациенты получают значительно меньше полезных для них питательных веществ, иногда играющих очень важную роль при терапии злокачественных новообразований. Пища - это энергия, и раковым пациентам она нужна для того, чтобы бороться с болезнью. Но возникает замкнутый круг, когда из-за побочных эффектов в результате лечения рака человек теряет интерес к пище, тем самым нарушая эффективность самого лечения. Вот почему так важно следить за питанием пациентов и помогать им преодолевать эти сложности, которые возникают в этом вопросе. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Drexel University
Медицина
Частный исследовательский университет с главным кампусом в Филадельфии, штат Пенсильвания
Оставить комментарий