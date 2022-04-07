Пульсоксиметры не спасают больше пациентов с коронавирусом
Учёные из Университета Пенсильвании пришли к выводу о том, что применение пульсоксиметров не изменяет прогноз пациентов с COVID-19. И по уровню эффективности этот прибор не превосходит простого вопроса медицинского работника к пациенту о том, как он дышит.
В последние месяцы пульсоксиметры стали одним из важнейших компонентов контроля за состоянием здоровья пациентов с коронавирусом. Они оценивают насыщение крови кислородом или сатурацию. Если этот показатель падает слишком низко, то человека нужно срочно подключать к кислороду, в противном случае, его ожидают самые негативные последствия. Но некоторые люди легкомысленно относятся к нарушениям дыхания или просто не чувствуют, что их сатурация опасна снизилась. Именно поэтому надеваемый на палец прибор и рекомендуют сегодня держать в каждом доме.
Однако учёные из Университета Пенсильвании пришли к выводу о том, что применение пульсоксиметра для оценки содержания кислорода в крови ничуть не более эффективно в плане спасения жизней, чем простой опрос пациентов с COVID-19 о том, нет ли у них одышки. При этом речь шла о приборах, которые специально выдавали пациентам с диагностированным коронавирусом для амбулаторного лечения, они отправляли автоматически текстовые сообщения медикам. Логично было предположить, что такого рода устройство засекут опасное снижение кислорода в крови и вовремя предупредят врачей, тем самым спасая жизни.
Но сравнив эффективность пульсоксиметров с обычными звонками таким пациентам для расспроса о том, как они дышат, ученые из Пенсильвании не выявили никаких дополнительных преимуществ. Более того, пульсоксиметры даже не уменьшали количества впоследствии госпитализированных в больницы пациентов. Наконец, наличие этих гаджетов не понижало и уровень тревожности самих больных. Отметим, что оценивалась только специальная программа для амбулаторного лечения коронавируса, участники которой получали пульсоксиметры для домашнего использования. Дважды в день на протяжении двух недель им отправлялись текстовые сообщения с вопросом о том, как они дышат, и не появились ли у них проблемы с дыханием. Что касается владельцев пульсоксиметров, то эти приборы сами отправляли данные сообщения медикам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Пенсильвании
Медицина
частный исследовательский университет США, расположенный в Филадельфии (штат Пенсильвания).
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