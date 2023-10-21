Хирург Мухаметов: при анемии и падении уровня гемоглобина нужно провериться на рак

«Чаще всего колоректальный рак протекает без явных симптомов и обнаруживается уже поздно. Но на ранних стадиях болезнь хорошо поддается лечению, поэтому важно вовремя ее выявить», - сообщил специалист «Лайфу».

«Признаком опухоли правой половины толстого кишечника может быть анемия. Если падает уровень гемоглобина, следует обязательно пройти диагностику», - подчеркнул он.

Хирург Мухаметов рассказал, что колоректальный рак является тем видом рака, которому часто становятся подвержены люди после 40 лет.Мухаметов посоветовал россиянам обязательно обращаться к врачу при появлении некоторых симптомов. По его словам, нужно обследоваться, провериться на рак при анемии и падении уровня гемоглобина.Ее симптомы – бледность, быстро возникающая усталость, одышка, головокружение, мушки в глазах, шум в ушах, сильная потливость даже при небольшом физическом напряжении.Кроме того, добавил хирург, нужно провериться на рак, если в животе постоянно ощущается дискомфорт, возникают вздутие и метеоризм. Еще один тревожный признак – это участившийся запор.Мухаметов обратил внимание на то, что своевременному выявлению колоректального рака помогает, в первую очередь, профилактическая диагностика. После 40 лет следует выполнять колоноскопию, делать анализ кала на скрытую кровь. Кроме того, для лучшей защиты от рака кишечника следует придерживаться здоровых привычек – избегать малоподвижности, не курить, не допускать появления ожирения, не употреблять в пищу вредные продукты, не злоупотреблять спиртным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенная раздражительность может быть признаком плохого состояния печени.

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