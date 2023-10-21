Ешьте чаще: эти 5 жиров действительно полезны для организма

"Одна из основных причин, по которой нам необходимо есть жир, заключается в том, что он обеспечивает некоторые незаменимые жирные кислоты, которые наш организм не может производить самостоятельно", - говорит врач-нутрициолог Беляева Лана специально для МедикФорум.

Здоровый завтрак: овсянка

"Овес также полезен для обеспечения организма аминокислотами, витаминами и минералами, такими как B6 и железо. Наконец, зерно является источником белка и кальция".

Жир из водорослей: спирулина

"Всего две столовые ложки спирулины содержат один грамм жира. Это не так много, как в яйце или куске мяса, но для небольшого кусочка водоросли впечатляет".

Экзотично и вкусно: кокосовое масло

"Кокосовое масло следует использовать с осторожностью. Поскольку польза для здоровья ненасыщенных жиров и масел до сих пор более доказана, чем насыщенных".

Жирная закуска: орехи

"Грецкие орехи содержат жирную кислоту омега-3, называемую альфа-линоленовой кислотой (АЛК), которая также содержится в льняном семени, соевых бобах, конопле и семенах чиа. Это одна из двух незаменимых жирных кислот, которые организм не может производить сам (вторая — линолевая кислота)".

Высокое содержание белка: эдамам

"Фасоль также является хорошим источником магния, калия и железа".

Согласно современным научным данным, потребление полезных жиров может помочь нам дольше оставаться сытыми, пережить суровые условия жизни и, возможно, даже жить дольше.Поэтому очень важно, чтобы в меню присутствовали полезные жиры. Эти пять продуктов являются отличными источниками жира, поэтому их следует есть чаще.Большинство людей не думают об овсянке, когда представляют себе пищу с высоким содержанием жиров. Но одна из причин, по которой завтрак сохраняет чувство сытости в течение длительного периода времени, заключается в том, что он содержит больше жиров, чем большинство других злаков, особенно полезных мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров.Спирулина — это древний вид сине-зеленых морских водорослей, который также рекламируется как суперпродукт. Его часто добавляют в смузи в виде темно-зеленого порошка.Задолго до того, как началась эпоха блендеров, водоросли были источником пищи: ацтеки сушили и ели их в Мексике в 17 веке. Цианобактерии богаты белком и железом, но также содержат аминокислоты и жиры.Кокосовое масло богато насыщенными жирами, но его все равно рекомендуется употреблять. Около 50 процентов содержания жирных кислот в кокосовом масле приходится на лауриновую кислоту, которая перерабатывается в печени и используется мозгом в качестве энергии, а не откладывается в виде избыточного жира.Кокосовое масло является быстрым наполнителем, а содержащиеся в нем триглицериды со средней длиной цепи (МСТ) помогают сжигать больше жира и терять вес. Есть даже данные, что масло может помочь больным раком молочной железы и матки.Все орехи — это закуска с высоким содержанием жиров, поэтому они обязательно должны быть частью сбалансированной диеты. Один орех все еще имеет преимущество: польза грецких орехов для здоровья уникальна.Как и тофу, незрелые соевые бобы (или эдамаме) являются отличным источником жира. Они также богаты клетчаткой и белком и могут быть полезны для старения костей.Одна чашка приготовленного эдамаме обеспечит вас восемью граммами жира, из которых только один грамм является насыщенным.Ранее МедикФорум писал о необходимости ограничения кофе осенью.

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