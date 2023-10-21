Ешьте чаще: эти 5 жиров действительно полезны для организма
У жиров незаслуженно плохая репутация. Организму необходимы полезные жиры для правильного функционирования. Однако важно то, какой тип жира вы потребляете. Врач раскрывает, какие источники жиров самые полезные.
"Одна из основных причин, по которой нам необходимо есть жир, заключается в том, что он обеспечивает некоторые незаменимые жирные кислоты, которые наш организм не может производить самостоятельно", - говорит врач-нутрициолог Беляева Лана специально для МедикФорум.
Согласно современным научным данным, потребление полезных жиров может помочь нам дольше оставаться сытыми, пережить суровые условия жизни и, возможно, даже жить дольше.
Поэтому очень важно, чтобы в меню присутствовали полезные жиры. Эти пять продуктов являются отличными источниками жира, поэтому их следует есть чаще.
Здоровый завтрак: овсянка
Большинство людей не думают об овсянке, когда представляют себе пищу с высоким содержанием жиров. Но одна из причин, по которой завтрак сохраняет чувство сытости в течение длительного периода времени, заключается в том, что он содержит больше жиров, чем большинство других злаков, особенно полезных мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров.
"Овес также полезен для обеспечения организма аминокислотами, витаминами и минералами, такими как B6 и железо. Наконец, зерно является источником белка и кальция".
Жир из водорослей: спирулина
Спирулина — это древний вид сине-зеленых морских водорослей, который также рекламируется как суперпродукт. Его часто добавляют в смузи в виде темно-зеленого порошка.
Задолго до того, как началась эпоха блендеров, водоросли были источником пищи: ацтеки сушили и ели их в Мексике в 17 веке. Цианобактерии богаты белком и железом, но также содержат аминокислоты и жиры.
"Всего две столовые ложки спирулины содержат один грамм жира. Это не так много, как в яйце или куске мяса, но для небольшого кусочка водоросли впечатляет".
Экзотично и вкусно: кокосовое масло
Кокосовое масло богато насыщенными жирами, но его все равно рекомендуется употреблять. Около 50 процентов содержания жирных кислот в кокосовом масле приходится на лауриновую кислоту, которая перерабатывается в печени и используется мозгом в качестве энергии, а не откладывается в виде избыточного жира.
Кокосовое масло является быстрым наполнителем, а содержащиеся в нем триглицериды со средней длиной цепи (МСТ) помогают сжигать больше жира и терять вес. Есть даже данные, что масло может помочь больным раком молочной железы и матки.
"Кокосовое масло следует использовать с осторожностью. Поскольку польза для здоровья ненасыщенных жиров и масел до сих пор более доказана, чем насыщенных".
Жирная закуска: орехи
Все орехи — это закуска с высоким содержанием жиров, поэтому они обязательно должны быть частью сбалансированной диеты. Один орех все еще имеет преимущество: польза грецких орехов для здоровья уникальна.
"Грецкие орехи содержат жирную кислоту омега-3, называемую альфа-линоленовой кислотой (АЛК), которая также содержится в льняном семени, соевых бобах, конопле и семенах чиа. Это одна из двух незаменимых жирных кислот, которые организм не может производить сам (вторая — линолевая кислота)".
Высокое содержание белка: эдамам
Как и тофу, незрелые соевые бобы (или эдамаме) являются отличным источником жира. Они также богаты клетчаткой и белком и могут быть полезны для старения костей.
Одна чашка приготовленного эдамаме обеспечит вас восемью граммами жира, из которых только один грамм является насыщенным.
"Фасоль также является хорошим источником магния, калия и железа".
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