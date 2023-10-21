Врач Лебедева: плохо контролируемая раздражительность может указывать на проблемы с печенью

«При попадании необработанных в организме продуктов в головной мозг возникает нейровоспаление и изменение баланса нейромедиаторов. Это ведет к изменению настроения, например, возникновению агрессии, недоверия к людям, раздражительности», - поделилась Лебедева в Telegram.

Врач Лебедева рассказала, что психоэмоциональные проблемы нередко бывают отражением нарушений, происходящих в работе внутренних органов. У пациентов, которые жалуются на резкие изменения своего психологического состояния, на плохо контролируемое раздражение или гнев, специалисты нередко подозревают заболевания органов, выполняющих в организме функцию фильтров, ответственных за его очищение от различных загрязняющих веществ, токсинов. При таких заболеваниях в крови увеличивается содержание вредных веществ, способных проникать в мозг и провоцировать психические, поведенческие проблемы.В частности, уточнила врач, плохо контролируемая раздражительность может указывать на проблемы с печенью. Кроме того, при заболевании этого органа может возникать «туман в голове», мешающий концентрироваться и соображать.Что касается проблем с желчным пузырем, то на их наличие также может указывать исчезновение аппетита. Подобное изменение объясняется плохой выработкой желчи, участвующей в расщеплении жиров.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кашель может быть симптомом сердечной недостаточности.

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