Тяжёлый коронавирус связан с зараженными иммунными клетками
Исследователи обнаружили что существует связь между тяжелой формой COVID-19 и инфицированием иммунных клеток. А это должно помочь в развитии новых лекарств для лечения коварной болезни.
Учёные из Бостонского детского госпиталя в Массачусетсе обнаружили, что столкнувшиеся с тяжелым коронавирусом пациенты имеют кое-что общее - массивные воспалительные реакции. С самого начала пандемии исследователи замечали, что воспаления приводят к заметному респираторному дистрессу и другим повреждениям органов, что является классическими проявлениями тяжелого коронавируса. Но долгое время не удавалось разобраться в причинах этих воспалений.
И вот в ходе исследования его авторы соединили два типа белых кровяных клеток - макрофаги в лёгких и моноциты в крови. После инфицирования вирусом эти клетки провоцируют воспаления, а подобное показывает, что вирус способен инфицировать и размножаться внутри иммунных клеток. Более того, установлено, как именно он туда проникает.
Учёные выяснили, что производимые получившими вакцины на основе микроРНК пациентами антитела не позволяют моноцитам заражаться вирусом. А это обеспечивает дополнительную защиту после прививок. Вероятно, обнаружен вовсе не единственный путь прогрессирования тяжелой формы COVID-19, как полагают исследователи. Но полученные выводы всё равно дают ценную информацию для науки и могут быть использованы для разработки новых мощных лекарств от коронавируса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Бостонский детский госпиталь
Медицина
это 395-местная многопрофильная детская больница, которая находится в медицинской и академической зоне Лонгвуд в Бостоне
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