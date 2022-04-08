В питьевой воде американцев содержится уран
Небезопасный уровень урана содержится практически в 70% образцах доступной для людей питьевой воды в США. К такому выводу пришли учёные из Колумбийского университета.
На значительной части территории США в питьевой воде, доступной для публичного использования вроде питьевых фонтанчиков в школах содержится небезопасный уровень урана. Исследователи из Колумбийского университета взяли образцы из самых разных точек в США и сопоставили полученные данные по урану с ныне существующими рекомендациями по его предельно допустимой концентрации. Особенно часто этот небезопасный уровень урана встречался на Юге и Среднем Западе.
Отметим, что небольшое количество некоторых химических веществ в питьевой воде вполне допустимо, и стандарты безопасности это позволяют. Но если в воде отмечается превышение тех или иных компонентов, то её длительное употребление может спровоцировать целый ряд смертельно опасных заболеваний, порой вызывающих необратимые изменения и стойкую инвалидность. В Америке проблема питьевой воды стоит достаточно остро, не раз отмечалось, что местная вода заражена свинцом и другими опасными металлами.
Авторы исследования проанализировали находящуюся в публичном доступе питьевую воду в 38 000 точках по всей территории США. Также определялся уровень сурьмы, мышьяка, бария, бериллия, кадмия, хрома, ртути, селена, таллия и урана. Повышенный уровень урана в воде, как оказалось, отмечается по всей стране. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Колумбийский университет
Медицина
один из старейших вузов в США, является участником ассоциации “Лига Плюща”
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