Переболевшим коронавирусом не стоит торопиться с ревакцинацией
Если совсем недавно вы перенесли COVID-19, то вам не нужно спешить за четвертой дозой прививки. Об этом заявили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США.
Американские эксперты обладают исчерпывающей информацией по поводу ценностей натурального иммунитета к коронавирусу, который вырабатывается после перенесённого заболевания. Об этом стало известно после того, как CDC порекомендовали не торопиться переболевшим коронавирусом людям обращаться за четвертой вакциной. Это существенное отличие от прежних рекомендаций тех же самых центров, которые как раз советовали не медлить с вакцинацией.
Теперь же по словам экспертов, прозвучавших во время брифинга в Белом доме во вторник, если человек полностью вакцинирован и ревакцинирован, что не помешало ему заболеть коронавирусом, то он может отложить получение четвертой рекомендуемой прививки на срок от 2 до 4 месяцев после выздоровления. Все знают о том, что заражение коронавирусом обеспечивает некоторый иммунитет, из-за чего недавно перенесённая инфекция даже может служить пропуском для посещения некоторых стран вместо сертификата о вакцинации. Но в первый раз CDC утверждает, что натуральный иммунитет может не уступать защите, получаемой от вакцин, даже временно.
При этом и CDC, и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сейчас подвергают критике за их агрессивное распространение четвертых доз вакцин от коронавируса. Некоторые учёные сомневаются в том, что они необходимы. Другие говорят, что не видят серьёзных научных доказательств важности очередных уколов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Центры по контролю и профилактике заболеваний США
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
Оставить комментарий