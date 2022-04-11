Секрет вечной молодости - омоложение клеток
Ученые из Кембриджа вплотную подошли к разгадке секрета вечной молодости. Они разработали новую технологию омоложения клеток кожи, с помощью которой можно добиться обратного хода времени на 30 лет.
На протяжении многих веков человечество мечтало о возможности омоложения. И вот теперь учёные утверждают, что обнаружили способ обратить вспять процессы старения человеческой кожи. Они перепрограммировали клетки кожи у людей в возрасте 38 и 53 лет для того, чтобы те помолодели на 30 лет. Этот метод запустил вспять безжалостный ход времени, а его преимущества, по сравнению с другими аналогичными методиками в том, что он не повреждает клетки.
Ученым даже удалось частично восстановить функции в старых клетках, утраченные со временем. Хотя этот эксперимент всё ещё на ранних этапах, полученные выводы могут произвести революцию в регенеративной медицине. Особенно, если получится повторить их с другими типами клеток и тканей в организме человека.
В ходе экспериментов стареющие клетки превращались в подобие клеток кожи под названием фибробласты, которые производят коллаген. Это белок, сдерживающий наш организм вместе и обеспечивающий прочность. Количество фибробластов в коже человека сокращается по мере старения. И вот теперь появился новый возможный подход к лечению старости, который может быть взят на вооружение экспертами регенеративной медицины. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Кембриджский университет
Медицина
университет Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского) и крупнейших в стране, четвёртый старейший в мире
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