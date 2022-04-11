Установлено, как со временем меняется грудное молоко
Исследователи из Массачусетского технологического института установили, как клетки грудного молока со временем изменяются в организме кормящих матерей. Данной информации до последнего времени в распоряжение науки не было.
Впервые в истории медицины ученые провели крупномасштабное и высокоточное исследование поведения клеток грудного молока. Оно позволило отследить за их изменениями с течением времени в организме кормящих мам. Исследователи проанализировали производство грудного молока через три дня после деторождения и через два года, выявив значительный список изменений в выраженности генов клеток молочных желез. Некоторые изменения выраженности генов были связаны с такими факторами, как уровень гормонов, состояние здоровья матери или ребёнка, а также приём контрацептивов.
Исследователи заявили, что смогли осуществить это длительное наблюдение, которое не проводилось ранее, и доказать, что молоко действительно изменяется в течение всего периода вскармливание, причём даже через годы после начала этого процесса. Данные исследования является важными, поскольку они могут подсказать новые способы повышения производительности грудного молока или улучшить состав молочных смесей.
На протяжении месяцев или даже лет после рождения ребёнка молочные железы его мамы могут производить более литра молока в сутки. Поскольку сами ткани в период грудного вскармливания нельзя брать для биопсии, то возникали определённые сложности с изучением того, как осуществляется этот процесс. И вот теперь новое исследование показало, что грудное молоко содержит многие клетки от молочных желез, а это и даёт неинвазивный способ изучения данных клеток. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Массачусетский технологический институт
Медицина
университет и исследовательский центр, расположенный в Кембридже (пригороде Бостона), штат Массачусетс, США
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