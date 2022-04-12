Женщины страдают от головных болей чаще мужчин
Представительницы прекрасного пола чаще мужчин страдают от головных болей - в некоторых случаях по 15 дней в месяц. К такому выводу пришли ученые из Норвежского университета науки и технологии.
Исследователи из Норвегии установили, что представительницы прекрасного пола значительно чаще страдают от головных болей. Целых 6% женщин или каждая двадцатая сталкиваются с этими болями по две недели за месяц. Такую мучительную жизнь, в противоположность этому, введут только 2,9% мужчин. Глобальный обзор проблем с головными болями также показал, что женщины в два раза чаще сталкиваются с мигренями.
Было установлено, что 17% женщин в какой-то период своей жизни страдают от мигреней, которые могут продолжаться до трех дней подряд, приводить к тошноте и повышенной чувствительностью к свету и звукам. А вот из мужчин с этими очень болезненными симптомами сталкивается всего 8,6%. Одной из причин такого полового неравенства могут быть изменения в гормонах, которым больше подвержены женщины. Значительное количество флуктуаций эстрогена способно спровоцировать боли в голове.
Авторы этого наблюдения провели метаанализ 357 исследований по вопросам головных болей с 1960-х годов и по сегодняшние дни. Было установлено, что в любой из дней на нашей планете каждый шестой её житель имеет головные боли. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Норвежский институт наук и технологий
Медицина
центр технического образования и научных исследований, расположенный в городе Тронхейм на берегу Норвежского моря
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