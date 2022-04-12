Дроны будут доставлять дефибрилляторы
Доставляющие дефибрилляторы дроны могут спасать жизни людей. Уже сейчас подобного рода эксперимент осуществляется в Швеции, и дроны со спасительным оборудованием прибывают всего за три минуты.
В ближайшем будущем медицина усовершенствуется до того, чтобы отсылать нуждающимся людям дроны с дефибрилляторами. Ранее в этом году 71-летний житель одного из шведских городов, который копал снег неподалеку от своего дома, упал на землю из-за внезапной остановки сердца. К счастью, рядом приезжал врач, который остановился и начал делать сердечно-легочную реанимацию, чтобы поддержать остановившееся сердце и дать ему продолжить снабжать кровью и кислородом все органы, включая мозг. Но непрямой массаж сердца и дыхание рот в рот не могли восстановить жизненные показатели этого пациента, пульса не появлялось, требовалось провести разряд электрошока в сердце, а для этого нужен был дефибриллятор.
Буквально через несколько минут на место происшествия прилетел дрон, который и принёс с собой это спасительное устройство. И ещё до приезда парамедиков дефибриллятор был использован по назначению, что позволило в прямом смысле этого слова вытащить несчастного мужчину с того света. Пока карета скорой помощи толкалась по пробкам и пыталась прорваться к пациенту, доставленный по воздуху прибор сделал то, что от него и требовалось.
В густонаселенных городах доставка дефибрилляторов дронами может спасать огромное количество жизней. Обычно эти летающие устройства используют заряд батареи или солнечной энергии. Они могут достигать скорости до 100 км в час, и преодолевать несколько километров перед тем, как им потребуется перезарядка. Большинство из них управляются дистанционно опытными пилотами, а другие полагаются на спутниковую технологию, то есть летают сами на автопилоте по строго отведённым маршрутам. Эксперты не сомневаются, что использование дефибрилляторов, доставляемых дронами, станет ближайшим будущим человечества. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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