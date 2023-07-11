Гепатолог Южнова назвала 2 признака в животе, которые указывают на тяжелую жировую болезнь печени

"Если человек страдает неалкогольным стеатогепатитом или фиброзом, второй и третьей стадиями жировой болезни печени, он может испытывать боль в животе. Это описывается как «тупая или ноющая боль в верхней правой части живота. Отек в брюшной полости из-за скопления жидкости, известный как асцит, является вторым симптомом", — говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Усталость и слабость

Потеря аппетита

Потеря веса и истощение мышц

Тошнота и рвота

Крошечные красные линии (кровяные капилляры) на коже выше уровня талии

Очень зудит кожа

Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)

Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые кровотечения из носа или кровоточивость десен

Выпадение волос

Лихорадка и приступы озноба

Отек ног, лодыжек и стоп из-за скопления жидкости.

Похудейте, если у вас избыточный вес

Соблюдайте здоровую сбалансированную диету

Регулярно делайте физические упражнения

Замените сладкие напитки на воду

Не курите.

На самых ранних стадиях жировая болезнь печени часто не имеет симптомов. Часто симптомы становятся заметными только при циррозе печени или других более поздних стадиях заболевания.Есть два симптома, которые могут повлиять на брюшную полость.Если вы испытываете какие-либо необъяснимые симптомы жировой болезни печени, вам следует обратиться к своему лечащему врачу.Существует ряд факторов, которые могут повысить риск жировой болезни печени, включая диету и вес.Ранее МедикФорум писал о пользе вишни.

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