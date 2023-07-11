«Статины снижают способность инсулина вырабатывать белки – переносчики глюкозы. Глюкоза в крови есть, она все выше и выше, а белков нет, поэтому сахар повышается», - сказала профессор Малышева.

В программе о здоровье Елены Малышевой россиян предупредили об одном из последствий использования препаратов статиов, назначаемых врачами для снижения уровня холестерина. Доктор Малышева заявила, что при приеме статинов люди подвергаются риску диабета.Врач объяснила, то статины могут снижать эффективность инсулина – гормона, ответственного за распределение по клеткам глюкозы, выделяющейся после приема пищи. В результате этого в крови увеличивается содержание сахара.Особенно значительным делает риск возникновения диабета применение розувастатина.Малышева подчеркнула, что, несмотря на этот побочный эффект, статины являются проверенным действенным средством, обеспечивающим профилактику инфарктов. Самостоятельно отменять назначенные врачом статины нельзя. Однако принимающим их людям следует помнить о способности этих препаратов влиять на уровень сахара в крови и проверять показатели последнего.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему маргарин может быть более полезным продуктом чем сливочное масло.

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