Гастроэнтеролог Алисова: ночная диарея может быть признаком воспаления в кишечнике

"Пряные блюда содержат фитохимическое вещество под названием капсаицин. Капсаицин раздражает болевые рецепторы в кишечнике, от которых организм хочет избавиться как можно скорее", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Неферментированные молочные продукты

Кофеин

Сахара, включая искусственные подсластители.

«Когда у вас диарея, это происходит из-за того, что ваш кишечник заполнен аномальным количеством воды».

Диарея

Тошнота

Рвота

Потеря аппетита

Похудения

Обезвоживание

Боль в животе

Высокая температура

Кровь в стуле.

Любой, кто любит острую пищу, знает, что последствия могут включать жидкий водянистый стул. Но иногда диарея может сигнализировать о более серьезных проблемах со здоровьем.Это происходит несколькими способами: либо тонкая кишка не всасывает воду должным образом, либо вода втягивается в кишечник. Чтобы уточнить, при употреблении жирной пищи, которую пищеварительной системе сложно усвоить, лишний жир может «втягивать воду».Если у человека один или два раза жидкий стул, это, вероятно, связано с тем, что он что-то съел.Однако, если проблема сохраняется, например, три приступа диареи в течение 24 часов, это может быть инфекция, известная как гастроэнтерит (например, желудочный грипп).Когда присутствует «ночная диарея», что означает, что вы просыпаетесь ото сна, чтобы опорожнить кишечник, то это признак инфекции или воспалительного заболевания.Примеры воспалительных заболеваний кишечника, которые могут привести к ночной диарее, включают колит и болезнь Крона. Отличить инфекцию от воспалительного заболевания можно по скорости появления симптомов.Ранее МедикФорум писал о пользе вишни.

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