Любителей биткоинов объявили психопатами
Самые ярые поклонники биткоинов являются психопатами, которые совершенно не заботятся об окружающих. К такому удивительному выводу пришли ученые из Квинслендского университета технологий.
Среднестатистический инвестор криптовалют - это всё время что-то подсчитывающий у себя в уме психопат с раздутым эго, как показало исследование. Группа учёных недавно изучила более 500 человек и обнаружила черты характера, которые чаще всего наблюдаются среди поклонников криптовалют. Было установлено, что многие инвесторы проявляют признаки тёмной тетрады - группы из четырех характерных черт психики, включающих нарциссизм, макиавеллизм, психопатию и садизм.
Обладатели этих тёмных тетрад имеет преувеличенное чувство собственной значимости, они черпают удовольствия от боли окружающих. У таких классических психопатов неразвита эмпатия, то есть способность понимать переживания других людей, зато в отношении этих окружающих они проявляют склонность к манипулятивности.
Участники исследования заполнили вопросники, по ответам в которых можно определить черты характера, также они рассказали и о своих отношениях к криптовалютам. Каждый четвёртый обладал этими валютами, а более 60% выразили интерес к инвестициям в крипту. Как полагают авторы исследования, психопатия свойственна таким инвесторам, поскольку они готовы идти на очень значительный риск. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Квинслендский университет технологий
Медицина
старейший университет австралийского штата Квинсленд, образован 10 декабря 1909 года
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