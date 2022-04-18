Женщины замораживают яйцеклетки вплоть до 50 лет
Современные представительницы прекрасного пола обращаются за процедурой по заморозке яйцеклеток чуть ли не вплоть до наступления менопаузы. Несмотря на то, что у них в таком возрасте очень призрачные шансы забеременеть.
Известная актриса Сиенна Миллер призналась, что она заморозила яйцеклетки в 40 лет. И вот теперь регулятор в сфере вопросов фертильности и искусственного оплодотворения Управление оплодотворения человека и эмбриологии (HFEA) в Великобритании заявило, что жительницы Туманного Альбиона устанавливают и более значительные возрастные рекорды в этом деле. Некоторые оттягивают процедуру заморозки яйцеклеток вплоть до пятидесятого дня рождения. Хотя в таком возрасте вероятность забеременеть даже в результате искусственного оплодотворения очень незначительна.
Но клиники по лечению бесплодия и не думают останавливать женщин, поскольку они приносят им живые деньги. Специалисты этих клиник не отговаривают представительниц прекрасного пола, которые даже после 40 лет решаются на процедуры по заморозке яйцеклеток для того, чтобы дождаться подходящего времени для беременности или найти идеального мужчину. Хотя в женском организме безжалостно тикают биологические часы, и с каждым годом после 40 лет вероятность беременности становится всё более призрачной.
Последняя статистика показывает, что женщины в возрасте от 45 до 50 лет уже прошли через рекордное количество циклов по заморозке яйцеклеток в 2019 году. А в 2015 только одна женщина в возрасте 49 лет решилась на эту процедуру. Некоторые из подобных циклов, конечно же, проводят по медицинским причинам, а вовсе не по социальным. Таким женщинам предстоит тяжёлое лечение, в результате которого их может ожидать бесплодие. Но во многих случаях клиенты таких клиник всё-таки ждут подходящего партнёра или считают, что пока им можно воздержаться от беременности и заняться карьерой. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Управление оплодотворения человека и эмбриологии
Медицина
Исполнительный вневедомственный государственный орган Министерства здравоохранения и социального обеспечения Соединенного Королевства
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