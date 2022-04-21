Агрессивный рак простаты связали с 5 бактериями
Ученые определили 5 видов бактерий, связанных с агрессивным раком простаты. Они часто встречаются в моче и образцах тканей у мужчин с этой коварной болезнью.
Исследователи из Университета Восточной Англии надеются, что полученные ими данные помогут разработать новые методы лечения, направленные как раз на данные бактерии, способные замедлить или даже предотвратить агрессивную разновидность опухолей простаты. Правда авторы исследования ещё пока не знают, как в организм людей попадают эти бактерии, и действительно ли они непосредственно вызывают болезнь.
Науке уже известны некоторые прочные связи между инфекциями и раком. К примеру, наличие бактерии Helicobacter pylori в пищеварительном тракте может приводить к язвам желудка, которые провоцируют опухоли этого органа, а некоторые типы папилломавируса человека вызывают рак шейки матки. Именно поэтому исследователи хотели выяснить, существуют ли связанные с опухолями простаты бактерии, и как они влияют на рост и метастазирование опухолей.
Хотя рак предстательной железы отвечает за большое количество мужских злокачественных новообразований, это чаще всего болезнь, с которой мужчина умирает, но не от которой. Другими словами, на вскрытии пожилых мужчин, умерших от самых разных болезней, обнаруживают малоагрессивный рак простаты, который был там десятки лет и не вызывал никаких проблем. Поэтому крайне важно знать, какие факторы делают его по-настоящему агрессивным. И вот теперь доказано, что на это влияют определённые бактерии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Восточной Англии
Медицина
общественный исследовательский университет в г. Норидже графства Норфолк Восточной Англии Великобритании. Основан в 1963 году.
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