Рак предстательной железы: бактерии в моче могут сигнализировать об агрессивных формах заболевания
Факторами риска рака предстательной железы являются курение и ожирение. Но новое исследование показало, как определенные бактерии в организме могут повышать риск заболевания, особенно агрессивного рака простаты.
Исследователи из Университета Восточной Англии обнаружили в моче связь с агрессивным раком простаты. Эксперты надеются, что открытие может предоставить новые способы обнаружения и даже предотвращения этих опасных опухолей.
Исследовательская группа сделала это случайное открытие, что бактерии в моче были гораздо более распространены у мужчин с агрессивным или запущенным раком простаты, чем у мужчин с низким риском или без рака.
Команда изучает будущие исследования, чтобы выяснить, может ли лечение инфекции антибиотиками помочь предотвратить тяжелые опухоли в будущем. Однако еще слишком рано говорить о том, могут ли бактерии вызывать рак, а не быть просто полезным маркером.
Уже известно, что бактериальные инфекции играют роль в развитии других видов рака — например, бактерия под названием H. pylori может спровоцировать рак желудка, а курс антибиотиков может устранить этот риск.
Недавно бактерии были связаны с раком двумя механизмами: индукцией хронического воспаления и производством канцерогенных бактериальных метаболитов. Было идентифицировано пять типов бактерий, которые были распространены в образцах мочи и тканей мужчин, чей рак в конечном итоге стал агрессивным.
Два новых вида бактерий, обнаруженных командой, были названы в честь двух спонсоров исследования: Porphyromonas bobii и Varibaculum prostatecancerukia. Следующим шагом будет более подробное исследование тех штаммов бактерий, которые присутствуют как в моче, так и в образцах рака предстательной железы.
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University of East Anglia
Здоровье
Общественный исследовательский университет в г. Норидже графства Норфолк Восточной Англии Великобритании. Основан в 1963 году.
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