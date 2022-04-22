Пациент из Великобритании болеет коронавирусом 505 дней подряд
Житель Великобритании со скомпрометированной иммунной системой не может излечиться от COVID-19 уже 505 дней подряд. По словам исследователей, это самый долгий задокументированный случай болезни, который показывает, как важно ограждать уязвимых людей от заражения.
Один из жителей Великобритании, иммунная система которого в значительной степени ослаблена, почти полтора года (!) болеет коронавирусом, как сообщают местные ученые. Его случай показывает, насколько важно ограждать людей, имеющих повышенную уязвимость перед ковидам, от заражения. Конечно, нет убедительных доказательств того, что это самый долгий случай течения коронавирусной инфекции, поскольку далеко не все переболевшие коронавирусом проходят через тесты, особенно, на регулярной основе
Но 505 дней – это, безусловно, наиболее долгий задокументированный случай заражения, как говорят британские инфекционисты. Уже в эти выходные они представят несколько самых устойчивых случаев течения коронавирусной инфекции на встрече инфекционистов в Португалии. Это очень важно на фоне продолжающихся мутаций коронавируса и эволюции его вариантов.
На конференции расскажут о 9 пациентах, которые дали положительные тесты на вирус и не выздоравливали не менее 8 недель подряд. У всех имелся слабый иммунитет из-за пересадок органов, ВИЧ, рака или лечения других болезней. По соображениям этического плана их имена не называются. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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