Дети в США чаще умирают от огнестрела
Американские дети и подростки в возрасте от года до 19 лет наиболее часто умирают от огнестрельного оружия, чем по любым другим причинам, включая ДТП, передозировки и рак. К такому выводу пришли ученые из Университета Мичигана.
Связанное с огнестрельным оружием насилие является ведущей причиной смертности американских детей и подростков. Огнестрелы уносят больше жизней, чем любые несчастные случаи, болезни и даже передозировки. А по последнему показателю Америка бьёт все рекорды. Исследователи из Мичигана подсчитали, что в первый год пандемии от огнестрельных ранений скончалось 4 300 детей и подростков в возрасте от года до 19 лет - это на 30% больше, чем годом ранее.
2020 стал первым годом, где огнестрельные ранения превзошли ДТП в качестве главной причины смерти детей и подростков. Это было связано с тем, что американцы стали реже ездить на машинах в условиях карантинных ограничений, зато чаще проводить время дома, а у многих жителей США там хранится огнестрельное оружие. Нынешний отчёт является ещё одним индикатором очень серьёзной проблемы с огнестрелом на территории Америки. После каждого школьного расстрела раздаются призывы к тому, чтобы остановить практически бесконтрольное и свободное распространение огнестрельного оружия по США, но местные ассоциации поддержки владельцев такого оружия их блокируют.
Эти ассоциации являются очень влиятельными, в них входят многие уважаемые политики, и представители ассоциаций порой играют важную роль в победе на региональных и федеральных выборах. Спорить с ними довольно сложно. Традиционная Америка по-прежнему считается страной, где граждане могут спокойно отправиться в магазин и купить себе пистолет без всяких проблем. Подобной свободы нет практически ни в одной другой стране мира. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Мичигана
Медицина
публичный (государственный) исследовательский университет, расположенный в городе Анн-Арбор в штате Мичиган, США
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