Американские дети чаще всего умирают от огнестрела
Дети и подростки в США в возрасте от года до 19 лет чаще умирают из-за огнестрельного оружия, чем по любым другим причинам. Огнестрел превосходит по уровню летальности ДТП, передозировки и рак.
Исследователи из Университета Мичигана выяснили, что связанное с огнестрельным оружием насилие стало главной причиной смертности американских детей, обогнав в этом печальном списке несчастные случаи, болезни и даже передозировки. Это ещё один тревожный звоночек в пользу ограничения свободного распространения оружия. Но многие американцы рассматривают их право на покупку пистолета или ружья в любом магазине, как неотъемлемую свободу, предоставляемую Конституцией, несмотря на то, что из-за инцидентов с огнестрельным оружием количество погибающих американцев разных возрастов постоянно и стабильно растёт.
На днях в одном из городков Техаса мужчина убил 19 учеников начальной школы, это стало ещё одним эпизодом насилия с использованием огнестрельного оружия. Исследователи предупреждают, что в первый год пандемии из-за огнестрела погибло более 4 300 детей и подростков в возрасте от года до 19 лет - это на 30% больше чем годом ранее. Именно 2020 год стал первым, когда огнестрельные раны стали главной причиной смертности детей и подростков, обогнав ДТП, которые были основным фактором их смертей ранее. В условиях карантина и самоизоляции количество поездок на автомобилях в США сократилось, зато число смертельных случаев с огнестрелом, напротив, увеличилась.
Сами авторы исследования пока не могут объяснить ключевые причины такого мощного роста смертности детей и подростков от огнестрельных ранений. Однако они отмечают, что в первоначальный период пандемии наблюдался аналогичный скачок количества приобретённых в магазинах разновидностей огнестрельного оружия. Кроме того, американская молодёжь в 2020 году намного более активно уходила из жизни и из-за передозировок. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Мичигана
Медицина
публичный (государственный) исследовательский университет, расположенный в городе Анн-Арбор в штате Мичиган, США
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