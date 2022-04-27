Вылечат ли коронавирус лекарством от астмы
Исследователи установили, что вполне доступный препарат для лечения астмы и аллергии способен заблокировать белок, являющийся ключевым для репликации SARS-CoV-2. Именно этот вирус и провоцирует COVID-19.
Лекарственный препарат монтелукаст для перорального приёма, которой часто выписывают для предотвращения свистящего дыхания, стеснения в груди и кашля из-за астмы, может блокировать белок, влияющий на размножение коронавируса. К такому выводу пришли исследователи из Индийского института науки. Некоторые клиницисты уже использовали монтелукаст для лечения пациентов с коронавирусом, так как известна его способность облегчать дыхание у астматиков, но не было установлено, что этот препарат демонстрирует противовирусную активность.
При заражении клеток человека коронавирус высвобождает белок под названием Nsp1, крайне необходимый для его репликации. Он связывается с механизмом производства белка клетки-хозяина под названием рибосома. Если рибосома заблокирована, то клетка-хозяин не может синтезировать белки для борьбы с вирусной инфекцией. Это и помогает патогену распространяться.
Следовательно, нацеливание на Nsp1 способно уменьшить наносимый вирусом ущерб. А наблюдения показали, что лекарство монтелукаст очень прочно связывается с Nsp1 и блокирует его доступ к рибосомам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Индийский научный институт
Медицина
государственный научно-исследовательский университет для высшего образования и исследований в области науки, техники, дизайна и менеджмент
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