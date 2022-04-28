Мир не видит подлинного размаха заражений коронавирусом
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус полагает что мир слеп и не замечает настоящего размаха заражений коронавирусом. Это заявление прозвучало на фоне самой низкой недельной смертности с момента начала пандемии.
По некоторым признакам пандемия COVID-19 подходит к своему концу - об этом говорят показатели госпитализаций и смертности по всему миру. Даже такой скептик, как главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что Америка, возможно, миновала фазу пандемии и выходит из неё. Но ключевые представители Всемирной организации здравоохранения, косвенно виноватые в начале этой пандемии, продолжают выпускать тревожные предупреждения.
На своей недавней пресс-конференции глава ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус предупредил, что людям нужно по-прежнему опасаться коронавируса, поскольку снижаются объёмы тестирований и наблюдений за развитием ситуации во многих странах. Это может привести к образованию новой опасной волны. В тот же день ВОЗ объявила о смерти за неделю 15 668 человек, что является минимальным показателем во время пандемии с момента её начала в марте 2020 года.
Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил на пресс-конференции, что Америка вышла из фазы пандемии, так как количество заражений и уровень смертности остаются относительно низкими. В тот день в США зарегистрировали 54 840 заражений коронавирусом за сутки, что на 45% выше, чем неделей ранее. Вчера в Америке было уже 80 000 заражений. Однако это более чем на 90% ниже, чем во время пиковых значений, составлявших почти миллион случаев в сутки. Также за неделю на 14% сократилась и смертность, которая упала до 363 человек в день. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Тедрос Гебрейесус
Медицина
Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения
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