Гипертонию будут лечить двумя уколами в год
Один укол раз в 6 месяцев даст такой же эффект в деле устойчивого снижения артериального давления, как и ежедневные таблетки. Ожидается, что это альтернативное лечение гипертонии станет доступным в 2025 году.
Учёные из Университета королевы Марии в Лондоне изучают новое средство лечения гипертонии на 730 пациентах. Оно представляет собой не ежедневные таблетки, как к этому уже давно привыкли, а уколы, которые необходимо проводить один раз в 6 месяцев. Эксперты надеются, что они будут доступны миллионам гипертоников в течение трёх-пяти ближайших лет, это серьезно повысит качество их жизни.
Новый препарат под названием зилебесиран нацеливается на белок под названием ангиотензиноген, который производится печенью и участвует в регулировании артериального давления. Его создатели уверяют, что данная методика будет более управляемым и практическим решением для пациентов с гипертонией, которые иногда забывают принимать таблетки от давления каждый день. В ходе исследования с участием нескольких сотен добровольцев будет проверена безопасность инъекций и их эффективность для контроля давления. У всех участников отмечается гипертония в степени от слабой до умеренной.
Лекарственный препарат уже продемонстрировал неплохой потенциал, как рассказали его создатели. Он представляет собой лекарство длительного действия, блокирующее белок ангиотензинаген за счёт воздействия на генетический код. Это приостановит производство белка печенью. Первая фаза клинических исследований с участием 84 пациентов показала, что одной дозы достаточно для снижения концентрации гормона в крови на 90% на срок менее трех недель, причём данный эффект наблюдался и после 12 недель. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет королевы Марии в Лондоне
Медицина
государственный исследовательский университет в Лондоне, Англия, входящий в состав федерального университета Лондона
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