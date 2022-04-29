Выявлены ключевые симптомы постковидного синдрома
Имеющие ожирение, прошедшие через ИВЛ пациенты и просто женщины наиболее часто впоследствии страдают от постковидного синдрома. К такому выводу пришли учёные из Лондонского университета.
Новое исследование показало, что только 25% всех британских пациентов, госпитализированных с COVID-19, считают себя полностью выздоровевшими через 12 месяцев. Наибольший риск развития постковидного синдрома угрожает женщинам с ожирением, а также тем, кому для лечения потребовалась искусственная вентиляция лёгких. Также исследование выявило и наиболее характерные симптомы всё ещё загадочного для науки синдрома. К ним относятся усталость, боли в мышцах, упадок сил, нарушения сна и одышка.
Исследователи утверждают, что постковидный синдром превращается в очень распространённое хроническое состояние на нашей планете, если учесть, как много людей уже перенесли коронавирус. Само исследование наблюдало за лечением свыше 2 000 пациентов и за их состоянием после завершения госпитализации. Все они согласились пройти через осмотры через 5 месяцев и через год после выписки.
Анализ показал, что женщины на 32% реже полностью восстанавливались через год после возвращения домой из больницы, имевшие ожирение наполовину чаще страдали от постковидного синдрома, а лица после использования ИВЛ - на 5% чаще. В настоящий момент никакой специфической терапии постковидного синдрома не существует, но его размах показывает, что необходимость в этом имеется громадная. Одним из основных его факторов риска является устойчивое системное воспаление, которые наблюдаются у многих жертв синдрома наряду с нарушениями когнитивной деятельности. Следовательно, этим пациентам могут быть предложены противовоспалительные препараты. В целом, постковидный синдром требует комплексного лечения не только тела, но и психики человека. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Лондонский университет
Медицина
федеральный государственный исследовательский университет, расположенный в Лондоне, Англия, Великобритания
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