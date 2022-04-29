У тяжёлого ковида обнаружили опасных родственников
Тяжёлая форма COVID-19 имеет генетические связи с некоторыми другими болезнями. К такому выводу пришли исследователи из Brigham and Women’s Hospital в Бостоне.
Американские учёные обнаружили генетические связи тяжёлой формы COVID-19 с некоторыми другими медицинскими расстройствами, включая ХОБЛ и диабет. А их наличие увеличивает риск более тяжелой формы коронавируса, как показали наблюдения. Связанные с тяжёлым COVID-19 генетические варианты, которые приводят к более серьёзным симптомам у некоторых пациентов, также имеют связь с хорошо известными факторами риска тяжелых болезней.
Эти генетические варианты или перманентные изменения в ДНК генов иногда называются мутациями, их также обнаруживали у людей с повышенным тромбообразованием, диабетом второго типа и заболеваниями сердца. Выявлены генетические связи между тяжёлым COVID-19 и нейтропенией или аномально низкой концентрации нейтрофилов, которые производят белые клетки крови у людей с африканским и испанским происхождением, но не у европейцев.
Природа этих ассоциаций показывает, как вирус оказывает давление на определённые точки иммунной системы человека. В результате, наш иммунитет постоянно балансирует между сражением с инфекцией и сохранением достаточного контроля над тем, чтобы она не стала аутоиммунным процессом, который начнёт атаку самого организма. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Brigham and Women’s Hospital
Медицина
вторая по величине учебная больница Гарвардской медицинской школы и крупнейшая больница в медицинском районе Лонгвуд в Бостоне
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