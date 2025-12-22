Гипертоникам особенно полезен переход на вегетарианское питание - врач Андреева
Высокое кровяное давление является распространенным заболеванием. Изменения в диете часто рекомендуются для снижения высоких показателей.
Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, возникает, когда давление в кровеносных сосудах и артериях слишком высокое. Если он остается высоким слишком долго, это может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ или инсульт. Веганская диета может быть одним из лучших способов лечения заболевания.
"Хотя это может показаться довольно ограничивающим с точки зрения кулинарного выбора, веганская культура и кухня в последние годы показали, что это не обязательно так, поскольку в магазинах предлагается множество альтернатив на растительной основе. Кроме того, многочисленные исследования показали, что веганская диета может иметь несколько преимуществ для здоровья", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Одним из них может быть снижение высокого кровяного давления. В исследовании было обнаружено, что у веганов и лакто-ово-вегетарианцев значительно ниже систолическое и диастолическое артериальное давление, а также значительно ниже вероятность гипертонии по сравнению с невегетарианцами.
«Группа веганов, по сравнению с лакто-ово-вегетарианцами, не только принимала меньше антигипертензивных препаратов, но и после поправки на индекс массы тела также имела более низкие показатели артериального давления».Что касается того, почему растительная диета может помочь снизить кровяное давление, до конца не известно.
Существует множество предложенных механизмов, с помощью которых растительное питание приводит к снижению артериального давления. Они включают улучшенную вазодилатацию, большее содержание антиоксидантов и противовоспалительные эффекты, улучшенную чувствительность к инсулину, снижение вязкости крови, изменение барорецепторов, модификации как ренин-ангиотензиновой, так и симпатической нервной системы, а также модификацию кишечной микробиоты.
