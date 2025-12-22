Гипертоникам особенно полезен переход на вегетарианское питание - врач Андреева

"Хотя это может показаться довольно ограничивающим с точки зрения кулинарного выбора, веганская культура и кухня в последние годы показали, что это не обязательно так, поскольку в магазинах предлагается множество альтернатив на растительной основе. Кроме того, многочисленные исследования показали, что веганская диета может иметь несколько преимуществ для здоровья", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Группа веганов, по сравнению с лакто-ово-вегетарианцами, не только принимала меньше антигипертензивных препаратов, но и после поправки на индекс массы тела также имела более низкие показатели артериального давления».

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, возникает, когда давление в кровеносных сосудах и артериях слишком высокое. Если он остается высоким слишком долго, это может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ или инсульт. Веганская диета может быть одним из лучших способов лечения заболевания.Одним из них может быть снижение высокого кровяного давления. В исследовании было обнаружено, что у веганов и лакто-ово-вегетарианцев значительно ниже систолическое и диастолическое артериальное давление, а также значительно ниже вероятность гипертонии по сравнению с невегетарианцами.Что касается того, почему растительная диета может помочь снизить кровяное давление, до конца не известно.Существует множество предложенных механизмов, с помощью которых растительное питание приводит к снижению артериального давления. Они включают улучшенную вазодилатацию, большее содержание антиоксидантов и противовоспалительные эффекты, улучшенную чувствительность к инсулину, снижение вязкости крови, изменение барорецепторов, модификации как ренин-ангиотензиновой, так и симпатической нервной системы, а также модификацию кишечной микробиоты.