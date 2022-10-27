Гинеколог Казакова назвала требующие обращения к врачу опасные симптомы

«Экстренные состояния в гинекологии чаще всего проявляются тремя характерными симптомами, при возникновении хотя бы одного из них женщине необходимо как можно быстрее обратиться к гинекологу», - подчеркнула Казакова, беседуя с «Мослентой».

Развитие болевого синдрома: боль охватывает нижнюю часть живота, отдает в прямую кишку, другие сегменты брюшной полости.

Появление кровянистых выделений, не связанных с менструальным циклом.

Появление гнойных выделений из половых путей.

«Речь может идти о эктопической (внематочной) беременности, апоплексии яичника, перфорации матки, перекруте ножки кисты яичника, некрозе миоматозного узла, сальпингитах, сальпингоофоритах, перитонитах и пельвиоперитонитах».

В интервью гинеколога Дарьи Казаковой были названы опасные симптомы патологий, затрагивающих органы мочеполовой сферы у женщин.В частности, по словам специалиста, обращения к врачу требуют такие признаки.Эксперт подчеркнула, что только врач может правильно диагностировать причину этих симптомов, поэтому не следует затягивать с обследованием, которое позволит определиться с тактикой лечения. Терапия может сводиться как к хирургическому вмешательству, так и к консервативным методамОбъясняя возможное происхождение неблагополучных признаков, Русаова добавила:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в чем состоит отличие инсульта у мужчин и женщин.

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