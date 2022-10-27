Гинеколог Казакова назвала требующие обращения к врачу опасные симптомы

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боль в животе

Проявление определенных симптомов, свидетельствующих о заболеваниях гинекологического характера, врач Дарья Казакова назвала опасным «красным флагом», требующим оперативного обращения за помощью.

В интервью гинеколога Дарьи Казаковой были названы опасные симптомы патологий, затрагивающих органы мочеполовой сферы у женщин.

«Экстренные состояния в гинекологии чаще всего проявляются тремя характерными симптомами, при возникновении хотя бы одного из них женщине необходимо как можно быстрее обратиться к гинекологу», - подчеркнула Казакова, беседуя с «Мослентой».

В частности, по словам специалиста, обращения к врачу требуют такие признаки.
  • Развитие болевого синдрома: боль охватывает нижнюю часть живота, отдает в прямую кишку, другие сегменты брюшной полости.
  • Появление кровянистых выделений, не связанных с менструальным циклом.
  • Появление гнойных выделений из половых путей.
Эксперт подчеркнула, что только врач может правильно диагностировать причину этих симптомов, поэтому не следует затягивать с обследованием, которое позволит определиться с тактикой лечения. Терапия может сводиться как к хирургическому вмешательству, так и к консервативным методам

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Объясняя возможное происхождение неблагополучных признаков, Русаова добавила:

Врач назвал симптомы, требующие срочного обращения за помощью


«Речь может идти о эктопической (внематочной) беременности, апоплексии яичника, перфорации матки, перекруте ножки кисты яичника, некрозе миоматозного узла, сальпингитах, сальпингоофоритах, перитонитах и пельвиоперитонитах».

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Дарьи Казакова
Дарьи Казакова
Здоровье
врач акушер-гинеколог
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Теги : женские боли, опасные симптомы, Дарья Казакова
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