Гинеколог Казакова назвала требующие обращения к врачу опасные симптомы
Проявление определенных симптомов, свидетельствующих о заболеваниях гинекологического характера, врач Дарья Казакова назвала опасным «красным флагом», требующим оперативного обращения за помощью.
В интервью гинеколога Дарьи Казаковой были названы опасные симптомы патологий, затрагивающих органы мочеполовой сферы у женщин.
«Экстренные состояния в гинекологии чаще всего проявляются тремя характерными симптомами, при возникновении хотя бы одного из них женщине необходимо как можно быстрее обратиться к гинекологу», - подчеркнула Казакова, беседуя с «Мослентой».
В частности, по словам специалиста, обращения к врачу требуют такие признаки.
- Развитие болевого синдрома: боль охватывает нижнюю часть живота, отдает в прямую кишку, другие сегменты брюшной полости.
- Появление кровянистых выделений, не связанных с менструальным циклом.
- Появление гнойных выделений из половых путей.
Объясняя возможное происхождение неблагополучных признаков, Русаова добавила:
«Речь может идти о эктопической (внематочной) беременности, апоплексии яичника, перфорации матки, перекруте ножки кисты яичника, некрозе миоматозного узла, сальпингитах, сальпингоофоритах, перитонитах и пельвиоперитонитах».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в чем состоит отличие инсульта у мужчин и женщин.
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Дарьи Казакова
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врач акушер-гинеколог
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