Растительные препараты небезопасны для укрепления иммунитета

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Необходимо проявлять большую осторожность, используя эхинацею, элеутерококк и подобные препараты для укрепления иммунитета, заявил в интервью врач Андрей Поздняков.

Некоторые растительные препараты обладают репутацией полезных тонизирующих средств, и многие люди считают полезным принимать их для поддержания организма в сезон холодов, когда заметно снижаются тонус, уровень энергии и работоспособности, а также ослабевают иммунные ресурсы. Беседуя с «Известиями», инфекционист Поздняков сообщил, что

«люди принимают растительные препараты, такие как эхинацея, элеутерококк, женьшень».

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«С препаратами для повышения тонуса организма необходимо быть осторожными», - констатировал Поздняков.

Специалист подчеркнул, что названные растительные средства не проверялись в клинических испытаниях, а, значит, такие препараты могут быть небезопасны для укрепления иммунитета. Клинически подтвержденных доказательств отсутствия их вреда для людей нет.

Также Андрей Поздняков высказал мнение о пользе использования средств иммуномодуляторов, которые с наступлением осени традиционно становятся популярными у населения.

«Многие специалисты ставят под сомнение эффективность иммуномодуляторов», - заявил врач.

По мнению эксперта, для поддержания организма в холодное время года может быть полезным прием витамина D – но только в случае его дефицита, который может определить только врач путем проведения соответствующего анализа крови.

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В целом, постулировал инфекционист, сбалансированное  питание и достаточный отдых осенью и зимой, могут принести иммунитету больше пользы нежели прием аптечных добавок.

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Андрей Поздняков
Андрей Поздняков
ЗОЖ
врач-инфекционист
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