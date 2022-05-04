Заболеваемость коронавирусом в России упала до показателей осени 2020
По уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией наша страна опустилась до показателей, которые фиксировались осенью 2020 года. Тогда в России начинала разворачиваться вторая волна заражений.
Чуть более 5 450 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в России за прошедшие сутки, а смертность составила 126 человек. Такие низкие показатели по заражениям отмечались осенью 2020 года. Напомним, что первая волна коронавируса в России бушевала с марта по начало июня, а уже осенью началась вторая волна с нового подъема заболеваемости. Правда, в отличие от первой, она не сопровождалось такими жёсткими коронавирусными ограничениями.
Сейчас Санкт-Петербург снова обогнал Москву по количеству выявленных заражений - 356 против 250. Относительно много инфицированных выявлено на территории Волгоградской и Воронежской областей, при этом количество выписываемых пациентов всё время в несколько раз превышает число госпитализированных.
По официальным данным, за весь период пандемии в России заразились коронавирусом 18,2 млн человек, умерли 376,2 тысячи россиян. Однако уже в июне в нашей стране ожидается новая волна заражений коронавирусом, как об этом говорил руководитель Минздрава Михаил Мурашко. Именно поэтому людей и призывают не отказываться от вакцинации. Уровень коллективного иммунитета в России уже опустился до показателя ниже 43%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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