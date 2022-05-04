На родине Омикрона новая вспышка
На территории Южно-Африканской Республики отмечается новая вспышка заражений коронавирусом. Всего через несколько месяцев после того, как здесь впервые на планете был обнаружен эпицентр штамма Омикрон.
Эксперты призывают людей не паниковать - в Южной Африке снова образовалась «горячая точка» коронавирусной пандемии из-за появления новых вариантов. В ноябре прошлого года весь мир с ужасом наблюдал за рождением на территории этой страны супер-заразного штамма Омикрон, который вызвал беспрецедентную по масштабам волну заражений. К счастью, оказалось, что в большинстве случаев вызываемая этим штаммом болезнь протекала в умеренной форме.
Однако теперь страна оказалась перед новым масштабным взрывом инфекций, теперь уже за счёт сублиний, которые являются еще более заразными и резистентными к иммунным антителам. Количество заражений коронавирусом увеличилось в 4 раза за месяц в пределах всей ЮАР, растет и число госпитализаций, причём именно в провинции Гаутенг, которая стала ранее эпицентром изначальной волны штамма Омикрон. Теперь здесь наблюдаются подварианты ВА.4 и ВА.5, которые способны уклоняться от иммунитета и провоцировать симптомы у людей, уже переболевших Омикроном всего несколько недель или месяцев тому назад.
Пока всё ещё неясно, спровоцирует ли эта новая волна рост количества умеренных или более тяжёлых форм болезни. Однако ожидается, что заболеваемость будет протекать у большинства пациентов именно в умеренной форме, как считают эксперты Университета Восточной Англии. И после этой волны люди обретут дополнительный слой иммунитета в отношении коронавируса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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