Удалённое перепрограммирование кардиостимулятора признали безопасным
Кардиостимуляторы можно эффективно и безопасно перепрограммировать даже в удалённом режиме для того, чтобы их обладатели проходили через МРТ. К такому выводу пришли исследователи из Университета Миссури.
Ежегодно во всём мире выполняется свыше 60 млн МРТ, но визуализация пациентов с установленными электронными устройствами вроде кардиостимуляторов и водителей ритма представляет собой серьёзную проблему. Известно, что магнитное поле может воздействовать на эти импланты. Ученые из Университета Миссури доказали, что данные устройства можно безопасно и эффективно перепрограммировать, причём даже в удалённом режиме.
Проведено наблюдательное исследование с участием 209 пациентов, которые прошли дистанционное перепрограммирование имплантируемых электронных устройств. Из всех сканирований 51 МРТ было выполнено в срочном порядке, когда техник начинал каждый сеанс, связываясь с удалённым оператором и помещая программируемую палочку на устройство пациента. Это давало возможность программисту получать удалённый доступ к устройству и переключать его в безопасный для МРТ режим. После завершения сканирования также в удалённом режиме устройства возвращалось к исходным настройкам.
Во время исследования ни у одного пациента не отмечалось никаких неприятных симптомов, никому не потребовалось вносить какие-либо изменения в исходные настройки, не было зафиксировано и технологических проблем. Зато времени сэкономлено было на одном сканировании от 18 до 38 минут, которые в противном случае были бы потрачены на прибытие к месту проведения МРТ специалиста по перепрограммированию устройств. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Миссури
Медицина
публичный, принадлежащий штату исследовательский университет США, находящийся в городе Колумбия, штат Миссури
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