Прививки против ковида защищают беременных от мертворождений
Будущие мамы, прошедшие через вакцинацию от коронавируса, на 15% реже сталкиваются с мертворождениями. К такому выводу пришли исследователи из St George's, University of London.
Беременные женщины, прошедшие через прививки от коронавируса, существенно реже сталкиваются с мертворождениями, по сравнению с их невакцинированными ровесницами, как показало исследование. Существуют широко распространённые опасения по поводу безопасности вакцинации среди будущих мам. Из-за них эта категория населения является одной из наименее привитых на всей планете. Беременные опасаются разного рода осложнений, информация о которых распространяется антивакцинаторами. В частности, утверждается, что именно прививки приводят к мертворождениям и другим проблемам.
Однако британские исследователи провели метаанализ 20 научных работ с участием 120 000 беременных, который показал, что вакцины на 15% сокращают риск мертворождений. Возможно, это связано с тем, что непривитые женщины более тяжело переносят коронавирус, а это может повредить ребёнку.
При этом среди привитых и непривитых не было существенных различий в количестве выкидышей, преждевременных родов или тяжелых кровотечений. Исследование обеспечивает давно необходимые для женщин доказательства безопасности и преимуществ прививок в период беременности, как утверждают эксперты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
St George's, University of London
Медицина
Лондонский университет Святого Георгия является единственным специализированным университетом в области медицины и здравоохранения в Великобритании
Оставить комментарий