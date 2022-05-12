Коронавирус не увеличивает риск депрессии
Перенесенная коронавирусная инфекция увеличивает риск депрессии или тревожного состояния ничуть не выше, чем аналогичные респираторные инфекции. К такому выводу пришли учёные из Оксфордского университета.
COVID-19 ничуть не чаще провоцирует депрессию, тревожное расстройство или любые другие психологические проблемы, чем прочие серьёзные респираторные инфекции, как установили британские учёные. Они определили, что количество психиатрических расстройств среди госпитализированных с коронавирусом людей не отличается от аналогичного показателя среди тех, кто попал в больницы с тяжёлой пневмонией или гриппом, например.
В сферу их внимание попали 17 000 пациентов, госпитализированных в Англии с января 2020 по июль 2021 года. Их сравнили с 32 000 граждан Великобритании, попавших в больнице с разными респираторными инфекциями в период с 2015 по 2020 годы. Это сопоставление проводилось с целью определения уровня психиатрических расстройств среди жителей страны. Результаты показали, что у госпитализированных с тяжелым коронавирусом почти в два раза чаще в течение следующего года диагностировали депрессию, чем у населения в целом. Но если сравнивать это с показателями других пациентов, попавших в больницы, к примеру, из-за гриппа или пневмонии, то у них риск выявления депрессий в последующий год вырастал аж в 3,5 раза.
Кроме того, у жертв коронавируса в 3,5 раза вырастала вероятность развития тревожного состояния, чем у населения в целом. У лиц с другими респираторными инфекциями показатель возрастал на 86%. А значит, коронавирус не повышает риск психиатрических расстройств сильнее, чем прочие респираторные инфекции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
Медицина
британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах
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