В американском Миннеаполисе обнаружили птичий грипп
У детёныша лисы, проживающего на территории штата Миннеаполис, обнаружился птичий грипп. Это первый случай весьма опасной болезни, зафиксированный у дикого представителя млекопитающих в США.
У одного из лисят, живущих в лесах штата Миннеаполис, выявили положительный тест на птичий грипп H5N1, как рассказали в руководстве санитарной службы штата. Это первый подобный случай среди диких млекопитающих Америки. В департаменте дикой природы штата рассказали, что лисёнка обнаружили лежащим возле лисьего логова - он потерял возможность использовать задние лапы. На следующее утро животное забрала одна местная семья, чтобы доставить его в заповедник дикой природы, но он умер в ночь перед этой доставкой.
Вполне вероятно, что животное заразилось после того, как съело какую-нибудь водоплавающую или домашнюю птицу с соседней фермы, как полагают эксперты. Только один человек, имевший контакт с заболевшим лисёнком, прошёл через тестирование на птичий грипп. Сейчас после этого случая лисы проверяются на предмет этой болезни в других американских штатах. При этом в соседней Канаде на прошлой неделе выявили сразу двух животных, заразившихся птичьим гриппом.
Этот случай является очень тревожным, поскольку он показывает возможность передачи опаснейшей болезни от птиц к млекопитающим. А теоретически она может перейти и к человеку. Тем более, что в штате Колорадо заключённый одной из тюрем в прошлом месяце стал первым человеком с положительным результатом на H5Н1. Этот зэк помогал усыплять заражённых птиц на птицефабрике. Болезнь протекала у него с легкими симптомами, и он уже выздоровел. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Медицина
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