Катаракту больше не будут оперировать

205 Фото: pixabay.com
Катаракту больше не будут оперировать

Вполне возможно, что операции по хирургическому исправлению катаракты проводиться больше не будут. Эксперты полагают, что это расстройство зрения станут лечить каплями. 
 
Новый метод лечения катаракты с помощью лекарств вместо хирургических операций поможет спасти зрение миллионам людей. Катаракты вызывают помутнение зрения и образование характерных непроницаемых участков (облачков) в хрусталиках глаза, которые приводят к слепоте. Сегодня это возрастное расстройство зрения обычно лечат с помощью хирургической операции по замене хрусталика. 
 
Однако исследователи из Anglia Ruskin University предложили испытать вместо хирургии лекарство против катаракты. Эксперименты с лабораторными мышами показали, что у грызунов отмечаются существенные улучшения после использования данных препаратов. Почти у половины испытуемых или у 46% острота зрения улучшилась. 
 
Катаракта вызывается дезорганизацией белков хрусталика. В результате, белки формируются в узелки, которые существенно ухудшают передачу зрительных образов в сетчатку. Для лечения мышей использовался компонент под названием VP1-001, подаваемый через глазные капли. Он восстановил организацию белков в хрусталике. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Anglia Ruskin University

Медицина

основанный на базе Художественной школы в Челмсфорде, сегодня входит в число крупнейших вузов Восточной Англии

Теги : лечение катаракты, без операции на глазах