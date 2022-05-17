Бесплодные мужчины в два раза чаще сталкиваются с раком груди
Ученые из Института онкологических исследований в Лондоне пришли к выводу о том, что между бесплодием и раком груди у мужчин существует связь. Пока её биологические причины выяснить не удалось.
Бесплодные мужчины могут в два раза чаще сталкиваться с раком груди, по сравнению с теми представителями сильного пола, у которых нет проблем с фертильностью. Это подтвердило одно из самых крупных исследований по данному вопросу. Рак груди у мужчин намного менее распространён, чем у женщин, однако он всё-таки встречается. Его связь с фертильностью и бесплодием раньше прослеживалась только в очень небольших по объёму исследованиях.
Теперь эксперты получили выводы, которые показывают необходимость проведения дальнейших работ для того, чтобы понять причины существования этой связи. Тем более, что корни мужского рака груди науке всё ещё по большой части неизвестны. Впервые получены убедительные подтверждения тому, что мужское бесплодие может спровоцировать рак груди у мужчин.
Вполне возможно, что следует изучить фундаментальную роль мужских фертильных гормонов в деле возникновения опухолей груди. А в дальнейшем это может приоткрыть причины не только мужского, но и, вполне возможно, даже женского рака груди. В сферу внимания учёных попали 1 998 мужчин, у которых рак груди диагностировали на территории Англии и Уэльса в течение 12-летнего периода. По количеству участников это самое крупное исследование, касающееся мужского рака груди. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Институт онкологических исследований в Лондоне
Медицина
это государственный исследовательский институт, входящий в состав Лондонского университета в Лондоне, Великобритания, специализирующийся на онкологии
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