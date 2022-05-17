Польза от анализа крови на рак простаты перевешивает вред
Исследование показало, что применяемые для выявления опухолей предстательной железы анализы крови являются более эффективными в деле предотвращения смертности, чем считалось ранее. А значит, их польза перевешивает вред.
Рак предстательной железы имеет чётко выраженные расовые различия среди всех прочих злокачественных новообразований. Темнокожие мужчины раньше были гораздо реже представлены в исследованиях, касающихся этого рака, хотя у них риск смерти от него в два раза выше. Предыдущие исследования показали, что анализ крови на предмет простат-специфического антигена предотвращает одну смерть на каждые 23 диагноза у мужчины. Это приводило к чрезмерной диагностике и лечению, которое не требовалось.
В некоторых случаях рак простаты вообще не нужно лечить. Почти у всех мужчин глубоко преклонного возраста после смерти на вскрытии обнаруживаются опухоли простаты, которые развивались очень медленно и не были причинами их ухода из жизни. А само лечение этого рака, включая химиотерапию, облучение и иссечение опухолей, является очень травмирующим для мужчин. В нынешнем исследовании его авторы по-новому взглянули на дополнительные данные и оценки риска для мужчин всех рас.
Если брать чернокожих мужчин, то анализ крови на простатспецифический антиген предотвращать одну смерть на каждые 9-11 диагнозов. Следовательно, в этой этнической группе польза подобного рода анализов крови намного перевешивает их вред. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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