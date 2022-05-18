Разные типы повреждений мозга вызывают похожие симптомы
Учёные из Университета Макгилла установили, что различные типы повреждений головного мозга, вызванные его сотрясением, приводят к схожим симптомам у детей. Новый способ изучения сотрясений мозга может помочь в разработке будущих эффективных методов лечения.
Большинство детей полностью выздоравливает после сотрясений мозга, но у некоторых длительное время наблюдаются симптомы, которые снижают качество жизни. И вот теперь исследование выявило некоторые сложные отношения, существующие между симптомами, и тем ущербом для здоровья, к которому приводят травмы. Его авторы обнаружили, что определённые комбинации повреждений головного мозга связаны с некоторыми симптомами вроде трудностей с концентрацией и вниманием.
Другие симптомы вроде проблем со сном, возникали у детей со множественными травмами. Так, повреждение областей мозга, необходимых для контроля сна и бодрствования, провоцировало проблемы со сном, как и негативное воздействие на те области мозга, которые контролировали настроение.
Авторы исследования следили за тем, как повреждения головного мозга в результате сотрясений влияют на его сеть структурных связей, известную, как белое вещество. Затем применялось метод статистического моделирования, убедительно показывавший, как эти изменения связаны с 19 различными симптомами, о которых сообщали дети или их опекуны. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Макгилла
Медицина
государственный исследовательский университет, расположенный в городе Монреаль, провинция Квебек
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