Названы причины, по которым вирус папилломы вызывает рак

"Наиболее опасные типы — 16, 18, 31, 33, в зоне среднего риска типы — 30, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, и вирусы низкого онкологического риска — 6, 11, 40, 42–44, 61. Важно, что эти типы ВПЧ вызывают развитие не только рака шейки матки, но и рак анального кольца, полового члена, ротоглотки", - подчеркнул онколог.

По его словам, вирус папилломы имеет большое количество разных форм. На данный момент их известно более двухсот. Большинство из них не вызывают рак, однако некоторые все-таки могут спровоцировать возникновение раковых клеток.Каприн напомнил, что все виды вируса папилломы передаются половым путем. Недугом также можно заразиться повторно.