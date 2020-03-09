Названы причины, по которым вирус папилломы вызывает рак
Недавние исследования вируса папилломы доказали, что он влияет на развитие рака шейки матки, от которого умирает наибольшее количество жещнин в возрасте от 25 до 39 лет. Однако ученые установили, что есть разные типы вируса папилломы и далеко не все они провоцируют развитие рака шейки матки. Об этом рассказал главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.
По его словам, вирус папилломы имеет большое количество разных форм. На данный момент их известно более двухсот. Большинство из них не вызывают рак, однако некоторые все-таки могут спровоцировать возникновение раковых клеток.
"Наиболее опасные типы — 16, 18, 31, 33, в зоне среднего риска типы — 30, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, и вирусы низкого онкологического риска — 6, 11, 40, 42–44, 61. Важно, что эти типы ВПЧ вызывают развитие не только рака шейки матки, но и рак анального кольца, полового члена, ротоглотки", - подчеркнул онколог.
Каприн напомнил, что все виды вируса папилломы передаются половым путем. Недугом также можно заразиться повторно.
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