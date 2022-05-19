В 2002 году учёные испытают комбинированную вакцину от гриппа и ковида
Уже в этом году российские эксперты начнут исследования комбинированной прививки от ковида и гриппа. Об этом заявили в госкорпорации «Ростех», которая является одним из участников проекта.
Комбинированная вакцина от гриппа - это детище холдинга «Нацимбио», «Ростеха» и Института стволовых клеток человека. В заключенном соглашении между этими структурами говорится о продвижении на рынок препарата, который позволит людям получить одновременную защиту нет только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа за счёт всего одного укола. Подтверждения эффективности вакцины могут быть получены уже в этом году, поскольку во второй половине 2022 ожидается начало клинических исследований.
"Нацимбио" уже обладает опытом создания многокомпонентных прививок, имеющих антигены к различным вирусам. Новый препарат станет содержать компоненты, эффективные к четырем штаммам вируса гриппа, а также против коронавируса. Тем самым прививка получит очень широкий спектр действия.
Уже в третьем квартале 2022 года авторы проекта планируют завершить стадию доклинических исследований, после которых препарат можно будет начать проверять на большом количестве добровольцев. В случае успеха массовый выпуск этой вакцины стартует на одном из фармацевтических предприятий холдинга. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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