Сон помогает мозгу перерабатывать эмоции
Новое исследование на лабораторных мышах показало, каким образом сон помогает мозгу перерабатывать эмоции. И хотя в нём участвовали животные, полученные результаты могут решить некоторые загадки человеческого сна.
Новое исследование показало очень важный путь, с помощью которого сон помогает мозгу перерабатывать эмоции на следующий день. Роль сна в деле функционирования мозга всё ещё является не до конца установленной, хотя появляется все больше доказательств, что так называемая быстрая фаза сна помогает человеку консолидировать эмоциональные воспоминания. Но ученые всё ещё выясняют, как это реально влияет на мозг.
Префронтальная кора представляет собой часть мозга, активно участвующую в переработке эмоций. Во время сна некоторые из нейронов, известные как пирамидные нейроны, ведут себя подозрительно тихо. Изначально это может показаться парадоксальным, ведь эта часть мозга помогает контролировать эмоции во время сна, и если она неактивна, то когда же мы засыпаем? Как оказалось, молчание этих нейронов тоже представляет собой мощный инструмент. Исследования на спящих и бодрствую мышах демонстрируют, что покой в префронтальной коре во время быстрого сна способствует перезагрузке всей системы.
Полученные результаты согласуются с другими недавними исследованиями, которые доказывали, что сон держит активность нейронов под контролем. Без адекватного быстрого сна по сети мозга не могут перемещаться эмоциональные сообщения, включая страх, а это затрудняет определение важных сигналов из всего фонового шума. В бодрствующем состояние это приводило к тому, что мыши боялись очень сильно в спокойной атмосфере, либо не боялись совсем, когда это требовалось. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Медицина
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