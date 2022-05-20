По какой причине боль в спине становится хронической
Проведённое канадскими учеными исследование позволило частично ответить на волнующий очень многих людей вопрос о том, почему некоторые боли в спине становятся хроническими. Многие их жертвы принимают противовоспалительные препараты, но исследование предположило, что воспаления-то как раз и нужны для выздоровления.
Проведённое учеными из Университета Макгилла исследование показало, что блокирование воспалительных процессов после тех или иных повреждений спины делает боль хронической. Это открытия полностью опрокидывает традиционный подход к лечению болей в спине. Хронические болевые ощущения, особенно в нижней части позвоночника, это очень распространённая жалоба. Но ученые не знали, почему некоторые травмы спины проходят сами по себе, а другие вызывают хронические боли, не прекращающиеся годами.
И вот теперь в ходе исследования авторы установили, что разновидность белых клеток крови нейтрофилов, которая помогает организму бороться с инфекциями и доминирует на начальных стадиях воспалительных процессов, как раз и играет ключевую роль в избавлении от болей в спине. Стандартная медицинская практика лечения этих болей заключается в приёме нестероидных противовоспалительных средств с анальгезирующим эффектом. Теперь оказывается, что они производят как раз-таки противоположное действие и делают боль хронической.
Принято считать, что хроническая боль - это следствие воспалений, поэтому-то и нужно с ними бороться. Исследование показало, что воспаления как раз и подавляют боль, а если мы сражаемся с воспалениями, то делаемся хрониками. Правда, полученные выводы ещё не протестированы на людях, но некоторые эксперты в области болей, не связанные с исследованием, весьма позитивно отнеслись к добытым учеными результатам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Макгилла
Медицина
государственный исследовательский университет, расположенный в городе Монреаль, провинция Квебек
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