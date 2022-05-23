Создан укол против рака поджелудочной железы
Нельзя исключить, что этот революционный препарат поможет уничтожить рак, убивший Олега Янковского. Исследователи испытывают вакцину для защиты от опухолей поджелудочной железы.
Учёные из Университета Джонса Хопкинса испытывают вакцину, которая должна защитить людей от развития рака поджелудочной железы. Первый доброволец уже получил этот препарат, им стала женщина, имеющая семейную историю данного заболевания, что подвергает её повышенному риску. Теперь её организм получил инструменты для идентификации опасных клеток, способных стать злокачественными. Это позволит иммунной системе в кратчайшие сроки отыскать и уничтожить зачатки опухоли, не дав ей полноценно спровоцировать рак.
Человечеству экстренно необходим новый подход к лечению коварной болезни. Многие виды опухолей в последние десятилетия стали лечиться гораздо более эффективно, но выживаемость при раке поджелудочной железы составляет не более 3%. А 90% жертв этой болезни умирают в первый год после постановки диагноза, как это случилось с российскими артистами Олегом Янковским и Андреем Толубеевым. Американский актёр Патрик Суэйзи смог протянуть чуть больше двух лет за счет разного рода экспериментальных подходов, а дольше всех продержался Стив Джобс. Правда, у главы корпорации Apple была редчайшая разновидность опухоли, которая подавалась хирургическому лечению.
Эксперты обнаружили, что более 90% опухолей поджелудочной железы развиваются после того, как клетки этого органа сталкиваются с мутацией в гене под названием КRAS. Эта мутация заставляет клетки неконтролируемо делиться, что и приводит к раку. У некоторых людей уязвимость перед этой мутацией выше. Учёные надеются, что если смогут уничтожить клетки, содержащие коварный ген, то это предотвратит рак поджелудочной железы. Именно на это и направлена данная вакцина. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джонса Хопкинса
Медицина
частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США)
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