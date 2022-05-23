Два новых варианта коронавируса вызывают опасения
Специалисты в области здравоохранения объявили о появлении двух новых разновидностей COVID-19, которые являются поводом для опасений. Правда эксперты утверждают, что паниковать рано.
Две новых разновидности штамма Омикрон были вчера классифицированы в качестве вариантов коронавируса, вызывающих опасения. Правда, по мнению ряда экспертов, никакого никаких поводов для паники ещё нет. Только небольшое количество случаев заражения сублиниями ВА.4 и ВА.5 зарегистрировано к настоящему моменту. Но информация предполагает, что у них есть преимущества в отношении доминирующего варианта ВА.2, и эти сублинии могут вырваться вперёд.
Британские исследователи считают, что данные разновидности штамма обладает некоторой способностью уклоняться от защиты, которую человек получает за счёт предыдущих заражений и вакцинации. На 20 мая на территории Великобритании зарегистрировано 115 возможных случаев подтвержденного заражения сублинией ВА.4, из них 67 в Англии, 41 - в Шотландии, 6 – в Уэльсе, 1 - Северной Ирландии. В тот же самый момент в стране в 80 подтвержденных случаев заражения сублинией ВА.5. 48 из них в Англии, 25 - в Шотландии, 6 - в Северной Ирландии и один на территории Уэльса.
При этом в целом на территории Великобритании наблюдается спад заражений коронавирусом, и цифры положительных тестов опустились уже до самых низких показателей с середины декабря прошлого года. Вирусологи из Университета Ридинга призывают не паниковать по поводу новых вариантов, поскольку нет доказательств того, что они вызывают более тяжёлую форму болезни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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