Заболеваемость коронавирусом в Воронеже упала вдвое за выходные
В Воронежской области всего за выходные произошло рекордное сокращение количества заболевших коронавирусом. Это произошло после роста данного показателя на прошлой неделе.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о том, что за последний день на территории Воронежской области зарегистрировано 116 случаев заболевания коронавирусом, хотя двумя днями ранее эта цифра составляла почти 200. Данный регион занимает девятую строчку в рейтинге суточной заболеваемости регионов нашей страны, хотя еще 20 марта Воронежская область была на четвертой позиции.
Из общего количества заболевших лишь 15 пациентов попали в специализированные коронавирусные стационары Воронежской области. При этом за истекшие сутки 146 человек официально справились с болезнью, то есть были сняты с учёта в медицинских заведениях, как рассказали в оперативном штабе. Смертность за последние 24 часа на территории региона составила три человека.
Всего к 23 мая в Воронежской области коронавирусом, по официальной статистике, переболело около 384 000 человек. Сюда входят и те, кто давно поправился, и умершие. Общее число летальных исходов составляет 8 291. В Воронеже ситуация с заболеваемостью коронавирусом заметно улучшается в последние дни и хочется надеяться, что данная позитивная статистика будет сохранться. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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