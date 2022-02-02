Заболеваемость коронавирусом в Великобритании опять начала расти
Показатели суточной заболеваемости в Великобритании подскочили на 20% за неделю и достигли 112 458. В статистику попали повторные заражения из-за Омикрона, но смертность упала на 50%, снизилась и заболеваемость.
В Великобритании отмечается рост суточной заболеваемости коронавирусом. Этот показатель подскочил на 20% за неделю, что, как считают некоторые эксперты, объясняется статистическими особенностями. Сейчас начали учитывать и количество повторных заражений штаммом Омикрон. За последние 24 часа на территории Туманного Альбиона зафиксировано 112 458 заражений, как показывает статистика, что почти на 20% выше, чем за аналогичный день на прошлой неделе, когда было 94 326 заболевших. Это самый значительный скачок в еженедельном исчислении с 4 января, но пока неясно, как много в эту цифру попало повторных заражений.
Рост последовал после того, как заболеваемость в Великобритании вышла на плато, а представители UK Health Security Agency начали включать в этот показатель суточной статистики и число повторных инфекций. Между тем за истекшие сутки на территории Великобритании зарегистрировано ещё 219 летальных исходов, что на 50% меньше, чем за тот же день неделю назад.
Это резкое сокращение смертности, которое последовало за её длительным подъёмом, однако данная цифра может объясняться некоторым запозданием с подсчетом умерших в выходные дни. Количество госпитализаций в сутки также продолжает сокращаться. Так, за истекшие 24 часа в больнице были доставлены 1 472 жителя Великобритании - почти десятипроцентное снижение в еженедельном исчисление. Уже почти две недели данный показатель, являющийся определяющим для оценки ситуации в стране, продолжает снижаться. Огромное количество пациентов с коронавирусом, которые попадают в статистику, на самом деле госпитализируются с другими болезнями. Вирус у них выявляют в ходе обследований. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
NHS
Медицина
Зонтичный термин, описывающий совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
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