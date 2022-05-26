Лекарство от ВИЧ укрепляет память
Исследование показало, что лекарство от ВИЧ может обратить вспять процесс потери памяти у возрастных мышей. Этот тип памяти помогает человеку сохранять воспоминания, связывающие имя с лицом.
Лекарственный препарат, обычно используемый для лечения ВИЧ, обнаружил неожиданно новые свойства. Оказалось, что он обращает вспять разновидность потери памяти, по крайней мере, у мышей. Полученные выводы позволяют предположить, что в распоряжении медицины может появиться новый подход в деле лечении изменений мозга, характерных для возраста и даже некоторых возрастных болезней.
По мере старения мозга он всё равно ещё формирует новые воспоминания, но с большим трудом связывает их вместе. Над этой проблемой и работали ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. С годами человека может чему-то обучаться, но уже не в состоянии запомнить, где он это слышал, и кто ему это сказал. Такие вещи происходят всё чаще, когда мы из среднего возраста переходим в пожилой. И учёным это хорошо известно.
Они работали над молекулой под названием CCR5, которая помогает мозгу отделять недавние воспоминания от более старых. Вполне возможно, что та же самая молекула играет некоторую роль в процессах памяти, связанных с возрастом. Уровень CCR5 увеличивается с годами и начинает влиять на процессы, которые помогают человеку связывать имя и лицо. Эта связь исчезает, поскольку молекула «выключает» механизм памяти. Однако наблюдения над лабораторными мышами показали, что данную память можно восстановить за счет блокирования CCR5 с помощью уже одобренного препарата маравирока, который не позволяет ВИЧ-инфекции попадать в иммунные клетки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
Медицина
государственный исследовательский университет, расположенный в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния, США.
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