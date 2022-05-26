Диабет у стройных людей ещё мало изучен наукой
Имеющие низкий индекс массы тела жертвы диабета второго типа обладают уникальным метаболическим профилем, по сравнению с традиционными диабетиками. К такому выводу пришли учёные из Колледжа медицины имени Альберта Эйнштейна в США.
Диабет второго типа традиционно связан с большим количеством лишнего веса и ожирением, а также малоподвижным образом жизни. Однако существует и некоторое количество диабетиков, имеющих низкий индекс массы тела, то есть людей стройных и худощавых. Появление в их организме диабета второго типа всегда интересовало науку, но этому феномену уделялось мало внимания. И вот теперь американские учёные провели исследование, которое показало, что так называемые стройные диабетики обладают уникальным метаболическим профилем, по сравнению с другими группами жертв этой болезни. А подобное заслуживает отдельных исследований.
Авторы исследования изучали метаболические факторы у пациентов с диабетом второго типа и сравнивали с аналогичными показателями у жертв диабета первого типа, а также диабетиков со вторым типом, имеющих лишний вес и людей без диабета. Так называемый «стройный диабет» чаще всего наблюдается в странах бедных, он вызывается нехваткой определённых питательных веществ, по мнению Всемирной организации здравоохранения. Это совершенно отличная от более распространённого диабета второго типа разновидность, хотя ещё в 1999 году по требованию ВОЗ эти два вида диабета всё-таки объединили в один второй тип.
Чаще всего жертвы «стройного диабета» имеют длительный период недоедания ещё во время внутриутробного развития, впоследствии они страдают от дефицита массы тела всю взрослую жизнь. Существует так называемая теория бережливого фенотипа при диабете, которая утверждает, что фенотип или наблюдаемые физические характеристики организма, в основном включающие гены в воздействие на них факторов окружающей среды, адаптируется в утробе матери к плохому питанию. Когда питание улучшается после рождения так называемый бережливый фенотип становится для человека невыгодным. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Колледж медицины имени Альберта Эйнштейна
Медицина
это интенсивно развивающаяся медицинская школа, расположенная в районе Моррис-Парк в Бронксе в Нью-Йорке. Эйнштейн работает как независимый институт выдачи дипломов с 2018 года
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