Диабет у стройных людей ещё мало изучен наукой

Колледж медицины имени Альберта Эйнштейна

Медицина

это интенсивно развивающаяся медицинская школа, расположенная в районе Моррис-Парк в Бронксе в Нью-Йорке. Эйнштейн работает как независимый институт выдачи дипломов с 2018 года